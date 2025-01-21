Валентина Талызина раскрыла, как встретит свое 90-летие

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина раскрыла, как собирается встретить свое 90-летие. Ее слова приводит издание «Абзац».

Как призналась знаменитость, свой юбилей она намерена встретить на сцене Театра имени Моссовета, в котором она служит более 50 лет.

«Мы будем отмечать в театре, я играю в спектакле «Пиковая дама» [роль графини Анны Федотовны]. Потом уже будут поздравления. Дочь и внучка придут на праздничную часть», - поделилась актриса.

Талызина уточнила, что никаких отдельных банкетов для родных или коллег не планирует.

Напомним, Валентина Талызина за свою карьеру сыграла более чем в 40 театральных постановках и более чем в 100 фильмах и сериалах. Наиболее известными ролями артистки служат «Большая перемена», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «После дождичка в четверг». Помимо этого, артистка озвучила множество мультфильмов и кинолент. Так, голосом Талызиной говорит мама дяди Федора в первой версии «Простоквашина».

Ранее стало известно, сколько стоит интервью с Валентиной Талызиной.