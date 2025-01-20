Недешевые откровения: сколько стоят интервью с Прокловой, Талызиной и Долиной

Интервью со звездами довольно часто появляются в разных изданиях и на телеканалах. Однако пообщаться с артистом иногда обходится крайне дорого. Так, актрисы Елена Проклова, Валентина Талызина и певица Лариса Долина готовы откровенничать только за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Экспресс газета».

По данным источника, после Нового года некоторые знаменитости повысили свой прайс. Проклова объяснила — даже 100 тысяч рублей уже смешные деньги.

«В декабре прошлого года я брала гонорар за интервью - 70 тысяч, а с этого года на 30 тысяч больше. Никогда не торгуюсь и не уступаю», - рассказала Елена Проклова.

Талызина тоже теперь обходится телевизионщикам недешево. Но при этом ее все равно продолжают приглашать на съемки. То же касается Ларисы Долиной и Александра Серова. Последний, по информации инсайдера, еще просит фото журналистки, которая будет с ним общаться.

Меньше других за интервью берет актриса Татьяна Васильева – 25-30 тысяч рублей. Но есть запретная тема. Она отказывается обсуждать отношения с бывшим мужем. Об экс-супруге не хочет говорить и звездный юрист Катя Гордон. Для нее это «неактуально».

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