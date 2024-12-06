Валентина Талызина отвергла идею заменить Лию Ахеджакову в «Иронии судьбы». Об этом сообщает NEWS.ru.

Актриса Валентина Талызина отреагировала на инициативу главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который предложил с помощью искусственного интеллекта заменить лицо Лии Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

По словам знаменитости, в картине ничего не нужно менять, а политическая позиция Ахеджаковой никак не связана с ее актерскими талантами.

«Я категорически против, не трогайте Эльдара Рязанова! Лия Ахеджакова в жизни у нас оратор, а там образ. Она все-таки какая-никакая, но артистка. Менять ничего не надо, конечно, категорически против. Оставьте Эльдара Рязанова в покое», — заявила Талызина.

Ранее мы писали о том, что актриса Талызина назвала Константина Богомолова «похотливым режиссером».