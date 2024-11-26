«Похотливый режиссер»: Талызина высказалась о Богомолове и согласилась с Певцовым

Актриса Валентина Талызина назвала Константина Богомолова «похотливым режиссером». Звезда в беседе с изданием «Абзац» высказалась о творчестве художественного руководителя Театра на Малой Бронной.

Женщина дала понять, что возмущена деятельностью режиссера и охарактеризовала его так.

«Богомолов – похотливый режиссёр. Есть деятели, которые занимаются высоким искусством, а всё, что делает Константин, – это нижний этаж», – заявила Талызина.

Недавно еще один актер – Дмитрий Певцов тоже раскритиковал Константина Богомолова. Он считает, что у этого режиссера есть три главных творческих принципа – «богохульство, эпатаж и мерзость». Кроме того, артист возмущен тем, что мужчине дали руководить несколькими театрами. По мнению Певцова, Константин не имеет никакого отношения к культуре.

Валентина Талызина согласилась с Дмитрием и назвала его смелым человеком, который может открыто высказывать свое мнение.

Напомним, что Константина Богомолова не раз критиковали за его деятельность. В адрес него высказывались актеры и режиссеры. К примеру, Людмила Поргина открыто заявляла о том, что спектакли режиссера – это безобразие.

Ранее мы писали о том, что Константин Богомолов раскрыл истинную причину переименования Театра Виктюка.