Валентина Смирнитского прооперировали и спасли от слепоты: известно, что случилось

Актеру Валентину Смирнитскому потребовалась срочная операция. 80-летний исполнитель роли Портоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» едва не лишился зрения, однако врачам удалось спасти его.

Как пишет Telegram-канал Mash, Смирнитский страдает от катаракты, поэтому начал стремительно слепнуть.

Несколько дней назад артисту провели высокотехнологичную микрохирургическую операцию по замене хрусталика одного из глаз интраокулярной линзой. После хирургического вмешательства Смирнитский сможет хорошо видеть вдаль и на средние расстояния.

Артист уже восстановился после операции и 27 ноября вернулся к спектаклям.

Ранее Валентин Смирнитский откровенно рассказал о периоде своей жизни, когда он не мог справиться с пристрастием к алкоголю. Актер признался, что после того, как его накрыла популярность, у него начало «срывать якоря».