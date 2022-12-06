Валентина Рубцова с заплаканным лицом пожаловалась на проблемы со здоровьем
Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова поделилась своими переживаниями с поклонниками. 45-летняя актриса пожаловалась, что вторую неделю чувствует себя очень плохо. Артистка всерьез обеспокоена, ведь ей не становится лучше.
Знаменитость несколько дней не выходила на связь, чем очень испугала подписчиков. В минувший понедельник она появилась в соцсетях, но без хороших новостей. Валентина объяснила, что все еще страдает от высокой температуры. Многие обратили внимание, что у женщины было заплаканное лицо.
«Я до сих пор и не поняла, что это? Ковид, грипп, ОРЗ, ОРВИ, этот вирус мне порядком поднадоел! Температура то 36,5, то 37,5. Кашель ночью, сильная слабость… Так вторую неделю подряд», – рассказала актриса в личном микроблоге.
Фото: Соцсети Валентины Рубцовой
Поклонники поддерживают звезду, но одновременно ругают, ведь она продолжает работать. После жалоб на плохое самочувствие Рубцова поехала на съемки. Она считает, что это намного полезнее, чем лежать дома.
Ранее мы публиковали интервью актрисы, где она рассказала о выгорании, жизни на два города и зависимости от сахара.