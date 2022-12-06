Валентина Рубцова с заплаканным лицом пожаловалась на проблемы со здоровьем

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова поделилась своими переживаниями с поклонниками. 45-летняя актриса пожаловалась, что вторую неделю чувствует себя очень плохо. Артистка всерьез обеспокоена, ведь ей не становится лучше.

Знаменитость несколько дней не выходила на связь, чем очень испугала подписчиков. В минувший понедельник она появилась в соцсетях, но без хороших новостей. Валентина объяснила, что все еще страдает от высокой температуры. Многие обратили внимание, что у женщины было заплаканное лицо.

«Я до сих пор и не поняла, что это? Ковид, грипп, ОРЗ, ОРВИ, этот вирус мне порядком поднадоел! Температура то 36,5, то 37,5. Кашель ночью, сильная слабость… Так вторую неделю подряд», – рассказала актриса в личном микроблоге.