Валентина Иванова показала маникюр и похвасталась кольцом с огромным камнем
Ставшая недавно матерью модель Валентина Иванова рассказала в личном блоге, что рождение дочери Эммы вынудило ее отказаться от длинных острых ногтей. В доказательство своих слов она опубликовала кадры с кистью руки, а заодно похвасталась перстнем с внушительного размера камнем.
На снимке Валентина продемонстрировала нюдовый маникюр, который померк на фоне кольца, украшенного по периметру россыпью камней и одним огромным в виде капли по центру.
«Как вы заметили, я сменила миндаль на овал и укоротила длину по полсантиметра. Идеально», - подписала видео Иванова.
Пользователи Сети не стали комментировать маникюр, а поспешили высмеять Валентину за демонстрацию роскоши. Модели также напомнили, что отец ее ребенка, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) так и не женился, и кольцо – не обручальное.
Подписчики также попытались найти похожее кольцо на просторах Интернета, чтобы узнать его примерную стоимость. В шутку комментаторы сообщили, что нашли похожий «булыжник» на одном из маркетплейсов за 937 рублей.
Напомним, Иванова состоит в отношениях с Тимати с 2022 года. У рэпера двое детей от разных девушек, однако он ни разу не был женат. В августе Валентина родила от Тимати дочь, которую назвали Эммой.
Ранее Валентина Иванова уже хвасталась дорогим подарком от возлюбленного, поэтому СМИ выяснили, что это кольцо бренда Graff с бриллиантами. Стоимость украшения начинается от 1 млн 100 тысяч рублей.