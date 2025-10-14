Валентина Иванова показала маникюр и похвасталась кольцом с огромным камнем

Ставшая недавно матерью модель Валентина Иванова рассказала в личном блоге, что рождение дочери Эммы вынудило ее отказаться от длинных острых ногтей. В доказательство своих слов она опубликовала кадры с кистью руки, а заодно похвасталась перстнем с внушительного размера камнем.

На снимке Валентина продемонстрировала нюдовый маникюр, который померк на фоне кольца, украшенного по периметру россыпью камней и одним огромным в виде капли по центру.

«Как вы заметили, я сменила миндаль на овал и укоротила длину по полсантиметра. Идеально», - подписала видео Иванова.