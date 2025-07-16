Валентин Смирнитский объяснил, почему перестал сниматься в кино

В последнее время Валентин Смирнитский редко появляется в картинах. Народный артист России пояснил, что не снимается в кино из-за возраста.

Звезда «Д'Артаньян и три мушкетера» отметил, что намеренно не участвует в новых проектах, лишь изредка играя эпизодические роли. Смирнитскому в прошлом месяце перевалило за 80 лет, и ему уже сложно сниматься из-за возраста.

«У меня такой возраст… Мне предлагают, но какое в 80 с лишним лет играть в кино. Под нас (пожилых актеров — прим. „Страсти“) надо специально писать персонажа. На этом делать акцент. Это во всем мире так», — объяснил он в разговоре с Пятым каналом.

По словам Валентина, на смену пожилым артистам приходит новое поколение, и это абсолютно нормально. При этом Смирнитский признался, что иногда все-таки соглашается на небольшие роли, но от большинства проектов он старается отказываться.

Напомним, в ноябре прошлого года актеру понадобилась срочная операция для спасения зрения. Смирнитский мог ослепнуть, но благодаря своевременной помощи медиков, этого не произошло.