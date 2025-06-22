«Валечка»: семья звезды «Иронии судьбы» Талызиной скорбит по умершей от рака актрисе

21 июня после продолжительной болезни не стало звезды советского кино Валентины Талызиной. Единственная внучка актрисы Анастасия трогательно почтила память бабушки, опубликовав в личном блоге домашнее фото с ней.

Новость о смерти Валентины Талызиной, которая до последнего выходила на сцену, несмотря на болезнь, стала потрясением не только для поклонников, но и для родных. Семья переживает утрату и скорбит по покойной артистке. Единственная внучка знаменитости Анастасия поделилась трогательным домашним фото в память о бабушке. На опубликованном снимке актриса запечатлена вместе с дочерью и внучкой: они улыбались и выглядели счастливыми.

«Валечка. 21.06.2025», — подписала кадр внучка Валентины Талызиной.

25-летняя внучка звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» пошла по стопам бабушки и также стала актрисой. В 2024 году Анастасия Талызина вышла замуж за Сергея Новосада. Однако Валентина Талызина так и не получила приглашение на свадьбу внучки, что ее сильно расстроило.

«Я очень грущу по этому поводу», — признавалась тогда актриса.

Напомним, состояние Валентины Талызиной резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Народная артистка РСФСР не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену театра. 21 июня актриса ушла из жизни в возрасте 90 лет.

Ранее мы писали о том, что Валентина Талызина рассказала о об отношениях с внучкой. Актриса заявила, что настаивала на отказе Анастасии от кино в пользу театра: «Артиста делает зритель».