Валдис Пельш вступился за пошутившую про докторскую Рогозина команду КВН

Телеведущий Валдис Пельш вступился за участников команды КВН «Негоден», пошутивших про экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Шоумен призвал юмористов не обращать внимания на слова нынешнего сенатора.

Пельш не понимает, почему Дмитрий Рогозин так резко отреагировал на шутку ребят.

«В чём проблема у господина Рогозина? В обострённом восприятии? У каждого человека своё восприятие юмора. Если ему не понравился этот юмор, он может сказать, что ему не понравилось», — заявил телеведущий в разговоре с изданием «Подъем».

Валдис считает, что фраза сенатора об отправке ребят на СВО тоже, скорее всего, является шуткой. Но, по мнению телеведущего, она неудачная.

Пельш заявил, что ему нравится команда «Негоден» — она веселая, со своим лицом и видением, говорит шоумен. Но, чтобы двигаться дальше, нужно меняться, а не застревать в одном типаже, уверен Валдис.

Напомним, бывший глава «Роскосмоса» рассердился на комиков и написал, что уже знает, к какому военкомату приписаны молодые люди.