«Довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи»: экс-глава «Роскосмоса» Рогозин обиделся на участников КВН

Участники команды «Негоден» пошутили над сенатором и экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным 10 лет назад в телеэфире. Государственный деятель увидел ролик только сейчас и пригрозил юмористам отправкой в зону СВО.

Рогозин опубликовал пост на эту тему в своем Telegram-канале. Бывший глава «Роскосмоса» рассердился на комиков и написал, что уже знает, к какому военкомату приписаны молодые люди. Также Дмитрий Олегович написал, что, вместо привычного КВНа, участники команды получат КВНы, которые распространены в зоне спецоперации.

«Мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны "Князь Вандал Новгородский", довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала», — прокомментировал выступление комиков начальник Центра специального назначения беспилотных систем.

Ранее отец певицы Ксении Руденко, выступающей под псевдонимом Зоя, заявил, что бойцы в зоне СВО слушают треки его дочери. По словам мужчины, они вызывают радость у военнослужащих.