Ведущий Валдис Пельш назвал странным новый формат программы «Угадай мелодию». Шоу будут показывать все январские праздники, а потом последует годовой отпуск.

Подробности приводит сайт The Voice.

56-летний ведущий заметил, что передача не потеряла актуальности с 1995 года – именно тогда она впервые вышла в эфир. Несмотря на исчезновение многих развлекательных программ, «Угадай мелодию» сохранили в сетке вещания, однако передача поменяла формат.

«Программа «Угадай мелодию» жива до сих пор, как ни странно. Правда, в странном формате – восемь дней в январе», - сообщил Пельш.

В новогодние праздники зрители ежедневно будут видеть на экране любимого ведущего. Потом последует перерыв длиной в год, отметил Пельш, назвав решение руководства Первого канала «мудрым».

Ранее Пельш прокомментировал слухи о внебрачных детях.