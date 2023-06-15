«Благодарен женщинам, которые залетели от меня»: Валдис Пельш проговорился о внебрачных детях

Телеведущий Валдис Пельш – многодетный отец и примерный семьянин, который уделяет внимание каждому своему ребенку. Известно, что у него есть две дочери и два сына от двух разных женщин. Однако существует немало слухов, что на самом деле у артиста есть большое количество внебрачных детей, о которых он просто не хочет в лишний раз упоминать. И недавно он решил прокомментировать эти сообщения.

По словам ведущего «Угадай мелодию», в различные светские издания в одно время поступило немало писем, в которых женщины признавались, что беременны от него. Причем все они утверждали, что проводили бурные ночи с Пельшем на «Кинотавре». И все бы ничего, вот только сам он никогда не был на этом фестивале.

Несмотря на то, что неизвестные ему дамы явно выдают неправдоподобную информацию СМИ, Валдис на них зла не держит. Он признался, что из всех форумов именно на «Кинотавре» царит своеобразная атмосфера, благодаря которой многие гости перебарщивают с алкоголем.

«Я очень благодарен всем женщинам, которые залетели от меня на «Кинотавре». За то, что они говорят про него. Ну, а где еще? На Московском Международном кинофестивале? Не очень. Югра?.. Кинотавр — там все пьяненькие, там никто ничего не помнит», - поделился Валдис Пельш на YouTube-канале «Первый женский федеральный».

Напомним, что в последние дни появляется немало тревожных новостей о здоровье телеведущего. Недавно СМИ распространили информацию, что он попал в больницу из-за проблем с сердцем, а буквально вчера, 14 июня, в Сети активно заговорили о том, что ему была проведена серьезная операция. В итоге прояснить ситуацию пришлось представителям Пельша. Они вышли на связь с журналистами и рассказали, что на самом деле происходит с артистом.