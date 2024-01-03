Валдис Пельш и Юлианна Караулова устроили перепалку в эфире Первого канала

Ведущий новогоднего выпуска шоу «Угадай мелодию» Валдис Пельш едва не поссорился с участницей программы, певицей Юлианной Карауловой. Девушка позволила себе несколько колких замечаний и получила достойный ответ.

В ходе игры, в которой также участвовали Александр Панайотов и начинающая певица Мия Бойка, Пельш неоднократно пытался поддеть Караулову разными шутками. В итоге девушка напомнила ему, что является ведущей программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале и вообще может заменить Пельша.

«Я, в принципе, могу провести за вас выпуск», - предложила Караулова, обращаясь к Пельшу.

В ответ он не растерялся и рекомендовал певице пойти в «свой миллионер». Но это не смутило Караулову, и она продолжила перепалку, заметив, что уже пришла на шоу к Пельшу, поэтому ему стоит «бояться».

В итоге ведущий решил сгладить конфликт и предложил Карауловой временно поменяться ролями. Он встал на место участника программы, а девушка заняла стойку ведущего.

Как только Валдис начинал говорить, Юлианна обрывала его фразой «ведущий не давал вам слово». В финале программы Пельш и Караулова обнялись и поздравили всех зрителей с Новым годом, сообщает StarHit.

Ранее Валдис Пельш признался, что исполнил камео в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова бесплатно.