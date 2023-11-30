«Денег мы не дадим»: Валдис Пельш выразил готовность сниматься бесплатно

Известный телеведущий Валдис Пельш признался, что исполнил камео в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова бесплатно. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Мне просто позвонил Балабанов и пригласил, сказав: «Нужен маленький эпизод. Денег мы не дадим», - рассказал шоумен.

Пельш уточнил, что у него с режиссером была договоренность. Так, артист попросил, чтобы в «Брате-3» персонаж Сергея Бодрова спросил у него, который час.

При этом к «Брату-14» подобными темпами должна была набраться полноценная мужская роль, пошутил телеведущий. Он добавил, что согласился бы бесплатно сняться в лифте «хотя бы с двумя фразами».

Ранее Валдис Пельш признался, что руководитель КВН Александр Масляков долгое время его недолюбливал и считал, что он ничего не понимает в юморе. Телеведущий вспомнил, что в 2001 году работал директором детского и развлекательного вещания Первого канала и однажды убрал из эфира КВН номер, в котором комик Вадим Галыгин вышел на сцену «в купальнике а-ля Борат, из которого еще и торчали волосы». Подобное действие вызвало недовольство со стороны Маслякова.