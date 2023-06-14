«Валдис дома»: представители Пельша впервые вышли на связь после новости об операции

Поклонники переживают за здоровье Валдиса Пельша, о котором в последнее время пишут многие СМИ. Некоторые из них сообщили, что телеведущему была проведена операция на сердце. Представители знаменитости отреагировали на публикации и рассказали правду о случившемся.

Директор артиста Табриз Шахиди назвал чушью информацию о том, что Валдиса госпитализировали из-за проблем с сердцем. В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что у звезды не было хирургического вмешательства. Кроме того, представители артиста пригрозили журналистам.

«Это чушь! Валдис дома. В полном порядке. Никаких операций не было. И мы подадим в суд на СМИ, которые первыми опубликовали этот бред», — заявил Шахиди.

Напомним, что многие СМИ писали о госпитализации ведущего шоу «Угадай мелодию». Сообщалось, что Пельша доставили в кардиологическое отделение стационара, у него были выявлены нарушения сердечного ритма.

Оказалось, что Валдис проходит плановое обследование перед экспедицией в горы. По словам представителей звезды, это ежегодный чекап.

Ранее мы писали о том, как 72-летний режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.