72-летний режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

Режиссер и народный артист России Александр Сокуров был доставлен в реанимацию. По предварительным данным, 72-летнему кинематографисту стало плохо из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Пятый канал.

На данный момент нет никакой дополнительной информации о состоянии здоровья Александра Николаевича. Телеграм-канал 112 лишь получил данные, что мэтр сейчас находится в сознании. Медики делают все возможное, чтобы помочь ему. Представители Сокурова пока никак не прокомментировали его экстренную госпитализацию.

Напомним, что вчера, 13 июня, появилась информация, что в больницу был незамедлительно доставлен 56-летний телеведущий Валдис Пельш. Сообщалось, что у него тоже обнаружились проблемы с сердцем. Однако спустя несколько часов артист вышел на связь с журналистами и поклонниками и рассказал, что все плохие новости о его здоровье – фейк. По его словам, он просто проходил обследование в клинике перед скорой экспедицией.

К слову, Пельша почти каждый год СМИ «кладут» в больницу с примерно одинаковыми симптомами. Но пока телеведущий еще ни разу не был госпитализирован из-за серьезных проблем с организмом.