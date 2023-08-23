«Вахтовым методом»: Роза Сябитова рассказала о необычной жизни семьи за городом

Сваха Роза Сябитова призналась, что ее семья живет вахтовым методом, об этом сообщает портал Teleprogramma.pro. В интервью изданию телеведущая рассказала, что с появлением внучки в семье появились определенные договоренности.

Среди нововведений — распорядок загородной жизни семьи свахи. Теперь дети приезжают к ней в гости раз в два месяца.

«Мы всей семьей договорились, что с появлением Мирочки будем жить вахтовым методом. Месяц они здесь, месяц в Москве. В Москве работает муж Ксении, там прививки, социализация ребенка и т. д.», — объяснила Сябитова.

При этом в первые месяцы после рождения внучки, Сябитова решила не вводить строгий распорядок посещений для семьи, чтобы дать отдохнуть маме малышки.

Сваха отмечает, что не лезет в воспитание Мирославы, хотя и получает удовольствие от ухода за внучкой.

«Моя задача как бабушки — быть на подхвате, облегчить вам жизнь. Я могу вам что-то рекомендовать из своего опыта. Воспользуетесь вы моими советами или нет, это ваше дело», — рассказала Сябитова.

Напомним, дочь Розы Сябитовой Ксения впервые стала мамой в 2022 году. 30-летняя наследница свахи тяжело переносила беременность. Кроме того, что Ксения чувствовала себя плохо физически, ее сильно беспокоил вопрос скорого материнства.

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