Сотни тысяч рублей в месяц: стало известно, сколько зарабатывает дочь Навки и Жулина

Бизнесмен Андрей Ковалев рассказал, что дочь Татьяны Навки зарабатывает сотни тысяч рублей на своем бизнесе, об этом сообщает BLITZ+.

23-летняя Александра — дочь фигуристов Татьяны Навки и Александра Жулина. Не так давно девушка окончила МГИМО и начала самостоятельную взрослую жизнь. Дочь фигуристки решила открыть свой бизнес, на создание которого деньгами помогали родители.

Александра Жулина решила зарабатывать на продаже напитков. В Москве она владеет двумя точками чайных баров Bobar. Как рассказал эксперт Андрей Ковалев, такой бизнес может приносить девушке неплохой доход, однако точную сумму заработка подсчитать довольно тяжело.

«Надо понимать, сколько квадратных метров, посадочных мест. Полагаю, что речь идет о сотнях тысяч рублей в месяц. Я не думаю, что это какой-то большой бизнес», — рассказал Ковалев.

При этом стоимость напитков в заведении Жулиной выше среднего — стаканчик чая обойдется в 490 рублей. Отзывы клиентов о чайных барах, которыми владеет девушка, в большинстве негативные, многие жалуются на огромное количества льда, тогда как самого чая в напитке не чувствуется.

Ранее мы писали о том, что 60-летний артист Сергей Зверев теряет зрение. Как рассказал звездный парикмахер, певец и телеведущий, на прошедшей недавно презентации собственного клипа «Ты — моя суперзвезда» он не смог даже прочитать текст, написанный на листке бумаги.