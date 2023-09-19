«Вайкуле надо говорить спасибо за то, что ее не расстреляли»: Пашутин высказался о поведении певицы

Актер театра и кино Александр Пашутин заявил, что певица Лайма Вайкуле после ряда скандальных высказываний должна быть благодарна, что ее не расстреляли. Недавно стало известно, что номера артистки вырезали из концертов, которые будут повторять в новогодние праздники. Об этом сообщает «Утро.ру».

Звезда пообщался с журналистами во время фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске. Он поражен, что публика так лояльно отнеслась к Вайкуле после ее действий и слов.

«Она должна быть благодарна, что дело ограничилось только снятием с эфира песен. Вайкуле надо говорить спасибо за то, что ее не расстреляли. Потому что в 41-м году ее бы к стенке сразу поставили!» – заявил Пашутин.

Артист уверен, что отсутствие певицы вряд ли кто-то заметит. Он считает, что страна ничего не потеряла из-за уехавших звезд. Так как у нас в эфире есть популярные музыкальные программы, где выступают достойные вокалисты.

«У нас есть программа «Голос», шоу «Ну-ка, все вместе!» – там такие у ребят голоса! Послушайте, как потрясающе поет тот же Дмитрий Ермак (звезда многих московских мюзиклов – Прим. ред.) – он за пояс любую Вайкуле заткнет!» – добавил Пашутин.

Звезда убежден, что скоро все забудут об артистах, которые покинули Россию. Он сравнил внимание к таким персонам с вниманием к продажной жене.

«Она вроде, и ушла, но все равно помнишь о ней», – пояснил актер.

Ранее мы писали о том, что бизнес Вайкуле в России могут закрыть.