Вадим Самойлов уверен, что уехавшие из России артисты должны публично раскаяться

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов высказался об уехавших из России артистах. В беседе с Национальной службой новостей музыкант назвал условие «прощения» критикующих страну знаменитостей.

По мнению Вадима Самойлова, желающим вернуться в РФ артистам мало просто извиниться — они должны публично раскаяться, совершив доброе дело. Певец вспомнил о скандально известной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, после которой концерты российских знаменитостей стали отменять по всей стране.

«Слов может быть мало, как после „голой“ вечеринки, когда надела футболку и что-то промямлила. Здесь история более сложная и более серьезная. Если ты что-то наговорил, должен искренне извиниться перед народом с той же страстью, с которой ты совершил эту ошибку. То, что у нас люди добрые, и готовы принять заблудших, которые поняли свои ошибки, это дело нормальное. Думаю, помимо извинений должна быть какая-то публичная акция», — заявил Вадим Самойлов.

Основатель «Агаты Кристи» отметил, что «надо конкретно смотреть по тому, что человек вытворил». Вадим Самойлов дал «совет» желающим исправиться артистам: по его словам, «адекватный по весу поступок должен происходить в обратную сторону».

Ранее сообщалось о том, что Вадим Самойлов объяснил, почему лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук не поддерживает Россию. Певец заявил, что музыкант возомнил себя «Божьим даром».