Основатель «Агаты Кристи» рассказал, почему Юрий Шевчук не поддерживает Россию
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Основатель рок-группы «Агата Кристи», музыкант Вадим Самойлов поделился мнением о лидере группы «ДДТ» Юрии Шевчуке, не поддерживающем позицию России. Об этом пишет издание «Абзац».
«Он заблудился. Божий дар — отдельно, человек — отдельно, вот это сложно. Божий дар в данном смысле — личность, это вызов, ты должен этот Божий дар правильно воспринять, внутри себя пронести, это ответственность твоя, а не форма гордости перед миром», — поделился артист.
Самойлов отметил, что в последнее время некоторые звезды возомнили себя «Божьим даром», вследствие чего столкнулись с проблемами. К числу таких знаменитостей, помимо Шевчука, музыкант отнес лидера группы «Машина Времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ).
Ранее стало известно, что покинувший Россию музыкант Юрий Шевчук захотел возобновить выступления «ДДТ» и впервые за два года поехал в гастрольный тур по Европе.
*(признан иноагентом на территории РФ)