Вадим Галыгин получил удар в глаз от школьника и обратился в скорую

Российский артист и экс-резидент Comedy Club Вадим Галыгин все реже появляется на публике. Он ведет спокойную семейную жизнь, работает за кадром и занимается воспитанием детей. Недавно в семье артиста произошел неприятный инцидент.

У знаменитости трое детей: старшая дочь Таисия от первой жены и двое сыновей, которые появились в его нынешнем браке с экс-солисткой группы «Топлес» Ольгой Вайнилович. Недавно старшему наследнику актера понадобилась помощь врачей.

11-летний Вадим Галыгин-младший получил травму в школе. По данным «Московского комсомольца» инцидент произошел в среду днем в учебном заведении, которое находится в Центральном округе столицы.

На перемене сын звезды стоял на лестнице и перевязывал шнурки, а рядом с ним проходил одноклассник. Он случайно ударил Вадима в лицо. Школьник получил травму глаза и обратился за помощью. Скорая приехала, но не стала госпитализировать ребенка. Наследник звезды отправился домой лечиться.

Ранее мы писали о другом резиденте Comedy Club Гарике Харламове, который стал перекошенным и сплющенным после ухода с ТНТ.