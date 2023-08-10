«В зону декольте лезть не хочу»: на фоне силиконового скандала Киркоров высмеял Успенскую и Славу

Певец Филипп Киркоров встал на защиту звездного хирурга Тимура Хайдарова, который не так давно попал в масштабный скандал. Сразу несколько клиенток обвинили его в некачественной работе, а артистки Слава и Любовь Успенская заявили, что специалист испортил им тела. Исполнитель хита «Зайка моя» в своем подкасте высмеял заявления коллег и в очередной раз похвалил своего врача за профессионализм.

Тимур Хайдаров – именно тот человек, который подарил Киркорову тело его мечты. Еще в прошлом году певец пришел к хирургу, чтобы убрать лишний жир и нарастить мышцы, и работа над его фигурой продолжается до сих пор. Филипп не скрывает свой восторг от стараний доктора, именно поэтому и не понимает, почему некоторые экс-пациенты уже не первую неделю осыпают его обвинениями.

По мнению Киркорова, громкими словами сейчас разбрасываются псевдознаменитости, и они не имеют за собой никакого основания, так как на самом деле Хайдаров – исключительный специалист.

«Любовь Успенская обвинила его в плохих ягодицах, а певица Слава в том, что долго заживали рубцы после коррекции груди. Ладно, в зону декольте лезть не хочу и не буду. Тимур – хирург от Бога!» - заявил Филипп Киркоров.

Ранее адвокат Тимура Хайдарова назвал все обвинения Любови Успенской и Славы фантазиями.