«Эти заявления больше похожи на фантазии»: адвокат Хайдарова раскрыл исход силиконового скандала

Адвокат пластического хирурга Тимура Хайдарова Александр Добровинский прокомментировал обвинения в сторону звездного врача. Он сообщил, что не считает «силиконовый скандал», о котором уже месяц пишут в СМИ, чем-то серьезным. По его мнению, о заявлениях певиц Любови Успенской и Славы и вовсе незачем говорить, так как они по сути являются фантазиями.

Правозащитник поделился, что они с Хайдаровым действительно работают над одним делом, но оно не связано с его бывшими клиентками. По факту же недоброкачественной работы, о которой кричат известные артистки, уголовного дела возбуждено не было. Да и не будет. В этом Добровинский уверен.

«Сейчас все эти заявления больше похожи на фантазии. А дела нет и не будет никакого дела со стороны этих девушек. Идет нагнетание в СМИ в надежде, что в конце концов Тимур сломается», - поделился адвокат с изданием kp.ru.

Разбираются Хайдаров и Добровинский на данный момент с угрозами, которые поступали в адрес хирурга. Все заявления в полицию уже были написаны, и сейчас идет следствие, ход которого юрист комментировать отказался.

Напомним, что скандал вокруг врача разгорелся после того, как певица Слава, а также звезда шансона Любовь Успенская рассказали о том, что Хайдаров изуродовал им тела. Их поддержали и другие клиентки специалиста, а также некоторые знаменитости. В частности, против Тимура выступила дочь исполнительницы хита «Кабриолет» Татьяна Плаксина. Она заявила, что давно считала звездного хирурга мясником.