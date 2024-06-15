В жизни Юлии Паршуты наступила черная полоса: певица рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Певица Юлия Паршута призналась, что врачи обнаружили у нее воспаление почек. О проблемах со здоровьем она рассказала в своем микроблоге.

Артистка заявила, что в ее жизни наступила черная полоса: в последнее время ее преследуют одни неудачи. Так, недавно она разбила ртутный градусник, после чего ей пришлось вызывать бригаду МЧС. Три часа служба собирала остатки ртути и обрабатывала помещение.

«Говорит, не очень хорошо, что у вас так чисто. Будь тут пыль или еще какой мусор, шарики ртути так быстро не разлетелись! Ну и далее рекомендует проветривать и еще через три часа помыть полы. Кстати, все удовольствие с обработкой стоило 22 тысячи рублей», – поделилась певица.

После этого Паршута заподозрила у себя симптомы ОРВИ. У девушки поднялась температура, и она решила поехать в медучреждение. Сначала ее осмотрел ЛОР, а затем Юлию направили на УЗИ.

«К этому моменту меня уже бодро трясло. УЗИ показало... почки. С приветом из 2009 года. Один плюс – я не заразна», – добавила артистка.

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