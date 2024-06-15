Ломала каблуки, выбивала зубы: Анна Асти раскрыла курьезы, которые случались с ней на сцене

Певица Анна Асти рассказала, что постоянно попадает в неловкие ситуации во время выступлений на сцене. Артистка вспомнила о самых курьезных моментах, которые случались с ней на концертах.

Однажды Анна сломала каблук на туфлях и даже выбила два передних зуба микрофоном.

«Из последнего на моих сольных концертах — сломала каблук, и мне пришлось еще два часа выступать в этих туфлях. Еще один момент — я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт прикрывая рот», — призналась она в разговоре с NEWS.ru на Премии МУЗ-ТВ 2024.

Исполнительница хита «Царица» призналась, что боится забыть хореографию на сцене, не туда наступить или упасть. Но на церемонии вручения премии все прошло гладко.

Анна Асти победила в номинации «Лучшая песня» с композицией «Царица». Также она стала лучшей исполнительницей по версии МУЗ-ТВ.

После участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой многие артисты получили волну общественного порицания. Среди ее участников была и певица Анна Асти, которая долго не появлялась на сцене. Однако в начале апреля артистка анонсировала гастрольный тур и снова начала активно выступать. Певец Данко уверен, что оскандалившиеся звезды получили волну пиара, благодаря мероприятию.