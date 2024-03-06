«В жизни я моложе»: Бородина оправдалась за фотосессию в итальянском стиле

Телеведущая Ксения Бородина после фотосессии заявила, что в жизни выглядит моложе. Звезда приняла участие в съемке, где примерила наряды в итальянском стиле.

В недавней фотосессии Ксения выбрала несколько образов под руководством своего стилиста Алеко. Однако это не помогло избежать всплеска негативных комментариев.

Под новым постом в ее блоге множество подписчиков заметили, что на фотографиях Бородина выглядит старше, чем в обычной жизни, и предположили, что это из-за использования фильтров. Особенно им не понравилось фото с черной вуалью, которое, по их мнению, придало ей лишних лет.

Для съемок теледива выбрала эффектные наряды, такие как черный топ с золотой юбкой, бархатное и шелковое платья, а также кружевное боди с пальто. Но многие отметили, что женщина состарила себя в таком виде, хотя в соцсетях выглядит иначе.

В ответ на негативные комментарии Ксения оправдалась. Она отметила, что в олимпийке и платьях в цветочек действительно выглядит моложе, но тут идея была другой.

«Все, кто пишут, что в жизни я моложе, спасибо, конечно. Но нужно понимать, что это образ, это стилистика. Стилем фотосессии была Италия, вдохновлялись образами итальянских актрис», – высказалась звезда.

Бородина в последнее время активно путешествует. После возвращения из Дубая она готовится отметить свой день рождения в Горно-Алтайске. Напомним, что ей исполнится 41 год.

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