«В жизни сложностей у всех много»: муж Кадышевой раскрыл, как им удалось прожить в браке 40 лет

В 1983 году Надежда Кадышева вышла замуж за основателя ансамбля «Золотое кольцо» Александра Костюка. Супруги вместе уже более 40 лет — их объединяет не только быт, но и творчество. Артист рассказал, в чем заключается секрет долгого брака.

Александр объяснил, что в шоу-бизнесе долгие браки — редкость. Но в обычных российских семьях не так много разводов. Именно к ним относят себя супруги.

Муж Кадышевой называет свою семью «обычной, хорошей и порядочно». По его словам, для сохранения брака не нужно делать ничего сверхъестественного. Все секреты любви давно уже раскрыли классики, говорит Костюк.

«Нужно любить друг друга, доверять друг другу, и, самое главное — не предавать. В жизни сложностей у всех много, и у нас они бывают. Самое главное, как их проходить. А проходить нужно вместе. Если у нас семьи будут крепкие, то у нас и сильное государство будет», — приводит его слова mk.ru.

У супругов есть единственный сын Григорий, который решил пойти по стопам родителей, чем их очень обрадовал. Мужчина с удовольствием выступает на сцене. Александр отмечает, что Григорий сам пишет стихи и выпускает уже второй альбом — Костюк и Кадышева гордятся наследником.

Напомним, недавно выяснилось, что Григорий развелся с супругой, подарившей ему сына Алексея. Теперь Кадышева ищет ему невесту.