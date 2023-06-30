«В жизни не могла бы подумать»: Яна Рудковская удивилась, что сын закончил МГИМО с красным дипломом

Продюсер Яна Рудковская посетила показ одежды сына певца Филиппа Киркорова, а после похвасталась успехами старшего сына Николая. Молодой человек закончил МГИМО с красным дипломом, чем удивил родительницу.

Подробности привел сайт PROZVEZD.

По словам Рудковской, сын пошел в школу в 6 лет, а в МГИМО «был одним из лучших студентов» и побеждал во всех олимпиадах по английскому языку.

Чтобы предупредить все мысли о помощи звездной матери, Рудковская сказала: «Я ни разу за него не просила».

Успехи сына- его личные достижения, и Рудковская гордится своим ребенком.

«Я в жизни не могла бы подумать, что мой сын закончит МГИМО – один из сложнейших вузов России - с красным дипломом», - отметила продюсер.

Ранее Рудковская спровоцировала слухи о своем возрасте. Официально продюсеру 48 лет, но некоторые пользователи Сети полагают, что ей 60-ть.