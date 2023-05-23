Говорят, ей шестьдесят: Яна Рудковская снова спровоцировала споры о своем возрасте

Яна Рудковская и Евгений Плющенко уехали на Мальдивы. 10-летний Александр и 3-летний Арсений тоже. В распоряжение детей предоставлена отдельная вилла вместе с няней, так что расслабленному отдыху звездной пары ничего не мешает.

«7Дней.ru» сообщают, что Яна уже донесла до поклонников радостную новость: досконально изучив страну-курорт, она наконец-то выбрала комплекс, входящий в тройку лучших.

На радостях Рудковская выложила в Сеть фотосессию своего купания в Индийском океане. На снимках она предстает перед фолловерами в брендовом купальнике с соответствующими аксессуарами.

Идеальная кожа, безупречная фигура, ровный загар… Поклонники тут же вспомнили развернувшуюся некоторое время назад дискуссию об истинном возрасте продюсера Димы Билана. Согласно официальной информации Рудковской 48 лет. Но…

«Говорят, ей шестьдесят?», «Всем бы в 60 такую фигуру», «Ну нет, ей не шестьдесят, конечно, общалась лично с ней, она маленькая и худенькая» - приводит источник отклики на фотосессию.

Возможно, новые фото помогут интересующимся разгадать загадку возраста их любимицы.