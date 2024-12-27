Довела Расторгуева до слез: Матвиенко рассказал о «космической» песне группы «Любэ»

Вокалист группы «Любэ» Николай Расторгуев расплакался во время первого исполнения песни «Конь». Об этом в беседе с Kp.ru поведал композитор и продюсер Игорь Матвиенко, написавший для «Коня» музыку.

По словам Матвиенко, «припевчик» к песне сложился у него в голове в довольно тяжелые для страны и мира времена — в России провалилась попытка путча, пылали войны в Чечне, Карабахе, Югославии и на Ближнем Востоке. Тогда продюсер даже не знал, к чему он придумал строки про хождение по полю с конем и куда их можно приложить. Позже, когда он начал работать над мелодией песни, пришло понимание, что композиция должна быть акапельной.

«У нас был хормейстер, который, к сожалению, покинул этот мир, Толя Кулешов. И у нас был достаточно крепкий вокальный состав. И я поговорил с Толей, предложил прямо под песню собрать хор. Я отдал мелодию Саше Шаганову, и он придумал эту подтекстовку на эту формулу, я считаю, одну из самых гениальных». — поделился Матвиенко.

Отдельно продюсер отметил «космический» масштаб песни — начинаясь с простых и понятных образов, ее драматургия разрастается до размеров всей Вселенной.

«Одно из первых её представлений случилось на берегу моря, на фестивале „Звёздный прибой“ в Севастополе. И Николай Расторгуев так расчувствовался во время её исполнения, что даже пустил слезу», — подытожил Матвиенко.

Недавно мы писали о том, что Николай Расторгуев вошел в список самых популярных российских музыкантов.