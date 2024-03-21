«В затворничестве»: певец Данко сообщил о проблемах с концертами в России

Певец Данко рассказал, что «друзья Киркорова» мешают ему проводить концерты. Об этом сообщает mk.ru.

20 марта Данко исполнилось 55 лет. Музыкант признался, что в последнее время отошел от шоу-бизнеса — он вместе с 35-летней избранницей переехал из Москвы в Крым.

«Провожу время в затворничестве, мне надоели все эти тусовочки столичных полуголых вечеринок. Со стороны они выглядят нелепо. Я живу в Крыму, женился тут недавно и в год семьи у меня будет сын», — рассказал он.

По словам артиста, он иногда приезжает с концертами в Москву, однако происходит это не так часто. Данко заявил, что некие люди не хотят видеть его на выступлениях.

«Многие организаторы концертов, друзья Киркорова-Пугачевой скорее выкопают какой-нибудь труп из могилы или пригласят кого-нибудь из шоу „Маска“, чем меня позовут на концерт. Но это внутренние дела и там рулят все те же люди, что продвигали Земфиру* (признана иноагентом на территории РФ, — прим. ред.)», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена певца Данко рассказала о тяжелом лечении их общей дочери.

*признана иностранным агентом на территории России.