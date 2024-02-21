«Перевели в реанимацию»: бывшая жена Данко рассказала о состоянии дочери

Бывшая жена певца Данко рассказала о тяжелом лечении их общей дочери, об этом сообщает The Voice.

В начале февраля Наталия Устюменко рассказала, что ее общий с Данко ребенок был госпитализирован. Бывшая супруга певца родила от него двух детей — Софию и Агату. Младшая девочка родилась с мультикистозом головного мозга и ДЦП. Отметим, что артист после развода не видится с дочерью.

Спустя несколько недель Устюменко рассказала о деталях госпитализации. По словам женщины, сначала у дочери поднялась температура. После этого состояние девочки начало ухудшаться.

«Сначала просто госпитализировали, потом решили перевести в реанимацию, где интенсивная терапия и все исследования, потом поставили ИВЛ… Это отдельный стресс. Сколько я молилась! Настаивали на установке гастростомы и трахеостомы», — рассказала она.

Мать не раскрыла точный диагноз, который поставили ее дочери.

Ранее мы писали о том, что второй женой 54-летнего певца Данко стала девушка на 19 лет моложе него.