«В защиту Димы скажу так»: актер Глинников напомнил о нешуточной травме Нагиева

Звезда «Интернов» Илья Глинников встал на защиту актера Дмитрия Нагиева, которого во время интервью решила подколоть режиссер Валерия Гай Германика. Он объяснил, почему его коллега не всем кажется техничным во время исполнения ролей. Оказывается, все дело в страшной травме, пишет Экспресс газета.

В последнее время Нагиев практически не появляется в информационном поле. Лишь иногда он выходит на связь и успокаивает своих поклонников, что не собирается покидать Россию по примеру других звезд.

Некоторые СМИ называют исчезновение актера — безвременным отпуском и отдыхом от телевидения. Так, его часто видят в других странах. Сам звезда «Физрука» никак свои перемещения и активность не комментирует.

Между тем в России о Нагиеве не забывают. Об актере недавно заговорили в интервью Глинникова Валерии Гай Германике. Режиссер, рассуждая о сценическом мастерстве и популярности, заметила, что Нагиев хоть и известен на всю страну, но техникой не обладает. Глинников тут же встал на защиту коллеги. Он напомнил, что тот добился зрительской любви, несмотря на страшную травму.

«Давай так, я в защиту Димы скажу так. Он из актерской братии единственный, у кого такая миллионная аудитория подписчиков. Из профессиональных актеров. Он все-таки ЛГИТМиК закончил питерский, начнем с этого. <…> И у него же было, по-моему, онемение на лице, серьезная какая-то травма была», — заявил Глинников.

Ранее фанаты актера забеспокоились о его психологическом здоровье. Они посчитали, что кумир, опубликовавший ролик в черно-белых тонах в одной из своих соцсетей, находится в депрессии. Также пользователей смутило, что Нагиев рассуждает о серости жизни на видеозаписи.