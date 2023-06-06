«В зале сидел весь свет»: Аллу Пугачеву втянули в скандал с искусственным половым органом

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, как подарил отцу на 55-летие провокационный подарок. В тот день на торжестве присутствовала певица Алла Пугачева – она не подозревала, как будет втянута в скандал.

Подробности всплыли только сейчас, о них Бари Алибасов-младший рассказал сайту kp.ru.

На вопрос, что дарят человеку, у которого все есть, родственник продюсера ответил: «Очень нравились ему всегда люди, которые дарят деньги. Особенно много денег».

По его словам, продюсеру приносили от 10 до 50 тысяч долларов. «Десятка» считалась минимальным подарком. Те, кто не могли позволить большие суммы, продумывали подарки.

Так, сын заказал папе «за 4 тысячи рублей кубок в виде фаллоимитатора». Подарок должен был подчеркнуть отцовское величие.

«В зале тогда сидели Владимир Вольфович Жириновский, Алла Борисовна Пугачева, весь свет», - рассказал подробности сын Алибасова.

Он отметил, что имениннику «стало немножечко стыдно», однако позже отец признался, что гордился его смелостью.

Сейчас оригинальные подарки Алибасову не нужны: «он все равно забудет», отметил сын, указав на проблемы с памятью у продюсера. Он старается принести «что-нибудь вкусное» и порадовать отца.

В том же интервью Алибасов-младший рассказал, почему отец считает его негодяем.