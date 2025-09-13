В зале не было ни одного свободного места: рэпер Гуф объявил об уходе со сцены на прощальном концерте

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, дал прощальный концерт в Екатеринбурге, передает E1.ru. Артист объявил фанатам, что уходит со сцены. Исполнитель даже не вышел на бис, как того хотели поклонники.

Прощальный концерт Гуфа прошел 11 сентября. В зале, где проходило музыкальное мероприятие, не было ни одного свободного места. В ходе программы Алексей высказался о своем уходе со сцены. Он заявил, что устал от деятельности артиста.

«Я подустал что-то от рэпа. У Васи (Басты — Прим. Ред.) получается переквалифицироваться, а меня все достало, честно говоря», — признался Долматов.

Рэпер исполнил свои разные треки. Были как ранние композиции для тех, кто знаком с творчеством Гуфа давно, так и хиты, которые популярны у современной молодежи.

