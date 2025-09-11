«Нагрузка чудовищная!»: Лариса Долина пожаловалась на усталость от собственного концерта

Певица Лариса Долина заявила, что устала петь на своем же юбилейном концерте. Об этом сообщает «Пятый канал».

Вчера Лариса Долина отметила 70-летие юбилейным концертом в Кремлевском дворце. Знаменитость выступала не одна, а с приглашенными звездными гостями. Тем не менее, она пожаловалась журналистам на сильную усталость после окончания мероприятия.

«Ну послушайте, здесь нагрузка чудовищная! 39 песен я сегодня спела, вы как думаете?! Я половину песен отпела сегодня на репетиции, плюс еще 25 песен. Но голос вроде нормально звучит», — заявила она.

По словам Долиной, сейчас она мечтает только об одном — отоспаться. Певица уверяет, что перед концертом много времени потратила на подготовку и не высыпалась.

