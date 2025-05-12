В загородном доме певца Анатолия Цоя произошел пожар

Певец Анатолий Цой рассказал, что в его загородном доме произошел пожар. Он нанес ущерб имуществу артиста. Подробности сообщает StarHit.

По данным источника, возгорание случилось в одном из строений загородного дома – в бане. Анатолий быстро отреагировал и вызвал сотрудников экстренных служб.

Пожарные приехали и установили, что причиной пожара стало короткое замыкание в проводке. По словам певца, ему повезло так быстро заметить пожар.

«Даже не хочу представлять, к каким последствиям это могло бы привести, если бы это случилось ночью… Восстановить можно все, кроме жизни, поэтому берегите себя и близких, а также ставьте хорошие противопожарные сигнализации», — поделился артист.

Цой ведет закрытый образ жизни, а с журналистами старается обсуждать только творчество. В прессе часто возникают слухи о певце, к примеру, несколько месяцев назад в СМИ обсуждали предполагаемого ребенка звезды. Он позировал на фотографии с Анатолием. Артист высказывался об этом.

«Комментировать эту сторону пока не готов. Могу сказать лишь одно: я очень счастлив и для меня семья — это крайне важно и сокровенно. В моих мечтах наша семья большая и очень дружная, в лучших корейских традициях!» — говорил Анатолий.

Ранее мы писали о том, что Олег Газманов экстренно эвакуировался из-за пожара в московской фотостудии.