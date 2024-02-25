В Южно-Сахалинске отменили концерт певицы Дианы Арбениной, об этом сообщает РИА Новости.

Концерт, который должен был состояться в Южно-Сахалинске 25 февраля, отменен. Об этом журналистам сообщили в билетных кассах площадки. По данным источника, об отмене мероприятия сообщили организаторы.

«Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения. Автоматический возврат денег за приобретенные билеты зрителям будет произведен на их карты», — рассказал источник.

Концерт группы «Ночные снайперы» должен был пройти в дворце спорта «Кристалл». За несколько дней до отмены в кассах площадки остановили продажу билетов на концерт.

Добавим, что ранее с инициативой об отмене мероприятия выступал депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин.

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