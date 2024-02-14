В Бишкеке отменили концерт певицы Веры Брежневой, об этом сообщает Telegram-канал «Самые СЛИВки».

18 февраля в Бишкеке (Киргизия) должен был состояться сольный концерт Веры Брежневой. Как сообщают анонимные источники, его отменили. Причины отмены не раскрываются.

Отметим, что на сайте онлайн-кассы купить билет на выступление Брежневой невозможно. В анонсе мероприятия написано, что певица должна была исполнить свои главные хиты и песни из репертуара группы ВИА Гра.

«Мы уверены, что песни Веры Брежневой знает каждый! Они всегда звучали актуально, ярко и самодостаточно, она — эстрадная поп-звезда высокого уровня», — написано в анонсе.

Ранее в Бишкеке отменили выступления других артистов — Дианы Арбениной и группы «Би-2».

Ранее мы писали о том, что певица Вера Брежнева показала редкое фото с сестрами и матерью.