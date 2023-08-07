«В ярости схватил ее, прижал к стенке и начал душить»: Папанов едва не убил Аросеву из-за денег

Племянница актрисы Ольги Аросевой рассказала, как ее тетя едва не лишилась жизни из-за своего близкого друга и коллеги Анатолия Папанова. Звезды советского кино всегда хорошо общались, однако случились и конфликты. Так, во время одного из них артист чуть не задушил приятельницу. А все из-за денег.

Наталья Аросева призналась, что Ольгу спасла от страшного бабушка. Именно она вовремя остановила разбушевавшегося Папанова, пришедшего в ярость после того, как узнал, сколько его подруга получает в театре. «Та сдуру назвала сумму. Толя в ярости схватил ее, прижал к стенке и начал душить, выкрикивая ругательства в адрес начальства», - поделилась племянница звезды с «Караваном историй».

Успокоить разозленного актера удалось похвалой его игры. Бабушка Аросевой стала говорить о потрясающем темпераменте Анатолия и о том, что он обязательно будет знаменитым актером. Это отрезвило его рассудок, и он выпустил из рук шею коллеги. После произошедшего артист крайне стыдился своего поведения и вымаливал прощения на коленях перед Ольгой.

Впрочем, в основном, по словам родственницы Аросевой, отношения актеров были теплые. Анатолий Папанов был всегда готов подставить дружеское плечо, утешить и поддержать. Наталья и вовсе считает, что у них было удивительно общение.

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