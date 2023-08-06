Кирилл Сафонов рассказал о семейной трагедии

Уехавший в Израиль актер Кирилл Сафонов рассказал подписчикам о трагедии своей семьи. Речь идет о смерти племянника Никиты.

Артист опубликовал фото, где племянник сидит в инвалидном кресле. Голову Никиты держит конструкция, а в горле стоит трубка. Известно, что он был тяжело болен — боковой амиотрофический склероз. При данном диагнозе происходит деградация центральной нервной системы.

Сафонов отметил, что прощание пройдёт на Ашкелонском кладбище 7 августа в 13:00.

Напомним, что в 2018 году актер посещал свадьбу Никиты. Он женился на девушке по имени Татьяна.

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