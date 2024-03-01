В вырезанном фрагменте новогоднего шоу Киркоров и Валерия спели хит из «Барби»
© Комсомольская правда/East News
Артисты Филипп Киркоров и Валерия спели песню из фильма «Барби» на новогодней репетиции. Однако этот фрагмент был позже вырезан из программы.
Кадры с репетиции опубликовал Telegram-канал «Самые сливки».
На них Киркоров и Валерия исполняют песню «Barbie Girl», а танцоры разыгрывают момент из фильма.
Напомним, после участия в «голой» вечеринке Киркорова стали вырезать из новогодних шоу, убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все», а его роль исполнил другой артист.
Недавно певец признался, что во время пропажи с ТВ «больше думал, читал», ему было интересно «по душам поговорить с самим собой.
Вечеринка Ивлеевой состоялась в декабре 2023 года. После нее некоторые артисты столкнулись с отменой: это, в частности, коснулось Киркорова и Лолиты.