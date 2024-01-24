В вузе не стали скрывать, что Светлаков с трудом избежал отчисления из-за КВН

Юморист Сергей Светлаков с трудом избежал отчисления из вуза: он часто прогуливал лекции и пересдавал экзамены. Подробности учебы одного из главных весельчаков страны привел его преподаватель Валерий Самуйлов.

Светлаков пошел по стопам родителей: учился в Уральском государственном университете путей сообщения, он выбрал специальность «экономика на железнодорожном транспорте». Юморист получил высшее образование в 2000 году.

«В университете Сережа страстно заболел КВН-ом. Из-за игр он постоянно пропускал лекции и ходил на пересдачи. Мы даже думали его отчислить», - рассказал Самуйлов сайту Kp.ru.

В вузе пришли к выводу, что Светлаков «нашел свое призвание». Он схватывал материал налету и мог за день все выучить и пересдать предмет.

Особенно хорошо у Светлакова получалось покорять девчонок: он влюблял в себя харизмой и чувством юмора, говорит Самуйлов. Педагог вспоминает: «Как ни пройду мимо, его окружают однокурсницы, и такой хохот доносится».

Ранее юморист признавался, что вместе с женой стал посещать психолога. Специалист помог разобраться в важных вопросах, паре хотелось услышать взгляд со стороны на разногласия в семье и узнать пути их решения.