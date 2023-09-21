Светлаков рассказал, что ходит с женой и детьми к психологу для сохранения семьи

Юморист Сергей Светлаков вот уже 10 лет счастлив в браке и воспитывает двоих детей. Однако, как и у многих, в семье комика не всегда бывает все идеально. Чтобы сохранять семью и разрешать все разногласия, он вместе с родными начал посещать психолога. По его словам, это интересный опыт, который действительно полезен.

Артист признался, что неоднократно посещал эксперта по семейным делам. Причем сеансы были как групповые, так и индивидуальные. Это помогло близким Светлакова разобраться не только в себе, но и в других важных вопросах.

Кроме того, Сергей обращался к специалисту и без детей, просто с женой. Это было им необходимо, чтобы начать понимать друг друга.

«Нам важен был взгляд со стороны на наши разногласия и, самое главное, понимание, как их максимально избегать в будущем. Психолог помог посмотреть на ситуацию не так однобоко, понять другого человека, принять его мнение, поступки и поведение», - цитирует слова шоумена StarHit.

По словам Светлакова, у них с супругой разные подходы к воспитанию детей, однако у них получилось найти золотую середину. За строгость в основном отвечает отец, так как мама слишком добрая и часто не может противостоять сыну и дочери. «Сам же таким был и лучше понимаю, где они хитрят. А мама у нас замечательная и иногда чересчур добрая», - поделился Сергей.

Ранее Сергей Светлаков рассказал о своих планах на будущее.