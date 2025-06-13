В возрасте 85 лет скончался оператор Вальдемарс Емельяновс, снявший комедию «Три плюс два»

Советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс, снявший комедию «Три плюс два» ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Как уточняется, оператор, работавший над многими известными советскими фильмами, скончался 10 июня. Причина смерти не называется.

Вальдемарс Емельяновс родился в 1939 году. Свою карьеру на Рижской киностудии он начал в 1960 году как осветитель, помощник оператора и администратор. Работал вторым оператором над такими картинами, как «Моцарт и Сальери» (1962) с Иннокентием Смокутновским, «Три плюс два» (1963) с Андреем Мироновым, Натальей Кустинской и Натальей Фатеевой и другими.

В 1982 году Вальдемарс Емельяновс прошел курсы повышения квалификации в Москве по специальности «»Оператор игрового кино», а затем самостоятельно снял фильмы «Стечение обстоятельств» с Ингеборгой Допкунайте, «Танец на троих», «Перекресток» и другие проекты. В общей сложности в фильмографии оператора насчитывается около 40 лент. Он также снимал документальное кино, проработав над созданием порядка 500 сюжетов.

Церемония прощания с оператором состоится 13 июня в Риге.

Ранее звезда «Три плюс два» Наталья Фатеева рассказала о врачебной ошибке, из-за которой ходит на костылях: «Непрофессионализм, равнодушие, безответственность».