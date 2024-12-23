«Из-за этого доктора я хожу на костылях»: актриса Наталья Фатеева рассказала о врачебной ошибке

Актриса Наталья Фатеева рассказала о врачебной ошибке, из-за которой вынуждена ходить на костылях. Три месяца доктор заставлял ее ездить на перевязки, а в это время инфекция съела мягкую ткань.

Подробностями актриса поделилась в интервью сайту mk.ru.

Фатеева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, но возникла инфекция. По какой причине она появилась, никто не знает. Артистка месяц провела в больнице – все купировалось, затем она сделала операцию на другой стороне. Спустя время проявилась старая инфекция.

«И тогда врач… заставлял меня почти каждый день ездить на перевязки. Мне так кажется, что он даже не прочитал мою историю болезни», - поделилась знаменитость.

Позже она обнаружила у себя «черное, набитое инфекцией воспаление». Врач из поликлиники, увидев это, заявил, что требуется вскрыть и убрать инфекцию – в противном случае могут быть плохие последствия.

«Поскольку три месяца тот врач меня заставлял ездить на перевязки, за это время инфекция съела всю мягкую ткань… Поэтому сейчас у меня для левой ноги нет опоры и я вынуждена ходить на костылях. Непрофессионализм, равнодушие, безответственность - я не знаю, какие еще слова можно подобрать, – сделали свое дело. Из-за этого доктора, который заставлял меня ездить на перевязки, я хожу на костылях и никуда не могу даже поехать», - пожаловалась Фатеева.

Актриса признается – раньше любила путешествовать, пять лет подряд ездила на остров Хайнань в Китае. Теперь она почти никуда не ездит, выходит на улицу и в магазины рядом с домом.

Шесть недель назад Фатеева упала и получила перелом ключицы. Операция не потребовалась, но нужна реабилитация. Для этого Фатеева выполняет легкие упражнения.

В свой девяностый день рождения звезда советского кино призналась, что ни о чем не мечтает.

«Единственное, чего бы я хотела, - это ходить без костылей», - поделилась актриса.

Ранее она говорила, что не собирается отмечать день рождения. Для нее это «обычный день».