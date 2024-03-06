«Не имеет статуса иноагента»: в Перми объяснили, почему концерт Александра Малинина не отменят

В Перми не будут отменять концерт певца Александра Малинина, запланированный на 28 марта. Департамент культуры и молодежной политики города в официальном ответе изданию «Абзац» сообщил, что у артиста нет статуса иноагента, в связи с чем отсутствуют основания для отмены выступления.

Концерт музыканта состоится в Пермском городском дворце культуры. Власти считают, что отменять его нет никаких причин.

«Александр Малинин не имеет статуса иностранного агента, в связи с чем основания отмены его концерта, запланированного на территории Перми, отсутствуют», - сказано в ответе, которое приводит «Абзац».

В письме отмечается, что исполнитель «заявил о верности военной присяге и готовности защищать родную страну при необходимости».

Ранее Малинин планировал дать 30 концертов в России, однако столкнулся с возмущением. Певца обвинили в отсутствии четкой гражданской позиции. Малинина упрекали в том, что, будучи россиянином, он живет за границей.

В начале марта певец прокомментировал обвинения и заявил, что его репутацию «испортили». По словам артиста, он постоянно проживает в России, но вынужден ездить в Германию, где учатся дети. Малинин объявил о готовности защищать Родину при необходимости. На вопрос о готовности поехать в зону СВО он отметил, что пока такие планы не обсуждаются.