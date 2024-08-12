В Вологде отказались отменять бесплатный концерт SHAMANa. Об этом сообщает портал GorodChe.ru.

Накануне власти Вологды объявили о том, что 31 августа в городе на площади Революции пройдет бесплатный концерт SHAMANa. Некоторые жители города в соцсетях заявили, что не пойдут на мероприятие: «Даже за одно то, что бесполезно выкинуто столько денег, надо голосовать против этого».

В Департаменте культуры города отметили, что несмотря на возмущения жителей, концерт все равно состоится. По словам чиновников, часть гонорара артиста будет оплачена из спонсорских средств, а часть — из бюджета.

Представители власти добавили, что Ярослав Дронов был приглашен по многочисленным просьбам населения региона.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN открестился от песни «Я курский», которую опубликовали после атаки региона.